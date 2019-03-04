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شكرا لقرائتكم كوكا على رأس التشكيلة الأساسية لأولمبياكوس لمباراة أبولون... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعلن بيدرو مارتينيز المدير الفنى لنادى أولمبياكوس المحترف ضمن صفوفه المهاجم المصرى أحمد حسن كوكا، قائمة مباراة أبولون المحدد لها السابعة مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الـ 23 من عمر مسابقة الدورى اليونانى.
ذكرت الصفحة الرسمية لنادى أولمبياكوس بموقع "تويتر"، أن أحمد حسن كوكا مهاجم منتخب مصر يتواجد فى التشكيلة الأساسية للفريق بمباراة اليوم.
ويسعى كوكا لقيادة أولمبياكوس لتجاوز أحزان الخروج المفاجئ من الدور ربع النهائى أمام لاميا فى بطولة كأس اليونان، وذلك بتحقيق الفوز فى مباراة اليوم.
ويحتل أولمبياكوس المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى اليونانى برصيد 51 نقطة، بينما يحتل أبولون المركز السادس عشر والأخير برصيد 9 نقاط.
ويعيش كوكا حالة من التألق مع فريق أولمبياكوس بعدما سجل 3 أهداف "هاتريك" فى فوز فريقه على ضيفه أوميلوس بخمسة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما الاثنين الماضى، على ملعب "كارايساكى"، ضمن منافسات الجولة الـ22 من عمر مسابقة الدورى اليونانى.
وأحرز أحمد حسن كوكا هدفًا فى فوز أولمبياكوس على أيك أثينا بنتيجة 4 – 1 فى المباراة، التى جمعتهما على ملعب "كارايساكى" ضمن منافسات الجولة الـ21 من عمر مسابقة الدورى اليونانى.
وكان كوكا سجل هدفًا فى تعادل أولمبياكوس اليونانى مع دينامو كييف الأوكرانى بنتيجة 2 – 2 فى ذهاب دور الـ32 بمسابقة الدورى الأوروبى "اليوروباليج".
كما تمكن أحمد حسن كوكا، الذى عانى من "لعنة الإصابات" التى أبعدته عن العديد من مباريات المنتخب الوطنى ونادى أولمبياكوس هذا الموسم، من التسجيل فى فوز فريقه ضد بانيونيوس فى الثانى من فبراير الجارى بنتيجة 4 – 0 ضمن منافسات الدورى اليونانى، كما سجل ببطولة الكأس ضد أكسانثى ولاميا يومى 23 يناير و6 فبراير الماضيين.
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