شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: «حميد ما يقعدش» وإيقاف كهربا سر فوز أنجولا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أشاد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، بأداء لاعبى الفريق الأبيض فى مباراة بترو أتليتكو الأنجولى، التى حسمها أبناء ميت عقبة بالفوز بهدف وحيد ليستعيد آمال التأهل من دور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية.

ويحتل الزمالك المركز الثالث بترتيب المجموعة بالكونفدرالية برصيد 5 نقاط، بينما يأتى نصر حسين داى فى الصدارة بـ7 نقاط وجورماهيا الكينى بالمركز الثانى بـ6 نقاط.

وقال مرتضى منصور فى تصريحات صحفية، إن المغربى حميد أحداد كان رجل مباراة الزمالك وبترو أتليتكو ويجب مشاركته فى المباريات بشكل أساسى، قائلا: "حميد ما يقعدش احتياطى لحد".

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كما أثنى رئيس الزمالك، على الحارس محمود عبد الرحيم "جنش" بعد تألقه أمام بطل أنجولا، مؤكدا ثقته فى اللاعبين لمواصلة الانتصارات والمنافسة على اللقب الأفريقى.

فيما أكد مرتضى منصور أن قراره الخاص باستبعاد محمود عبد المنعم كهربا بعد أحداث مباراة بترو أتليتكو فى الإسكندرية، صدر لنصرة المبادئ والقيم وكان سببا رئيسيا فى الانضباط والالتزام من جانب لاعبى الزمالك فى مباراة أنجولا مما أدى لتحقيق الفوز.

واختتم مرتضى منصور تصريحاته مشددا على أن الفوز على بترو أتليتكو أضاع الفرصة على من يتربص لنادى الزمالك وأعدائه من الشماتة، حيث كانوا ينتظرون الإخفاق فى المشوار الأفريقى لتعطيل مسيرة الفريق.