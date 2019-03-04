شكرا لقرائتكم الزمالك يترقب القرار النهائى عن تأجيل مباراة المقاولون العرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يترقب مسئولو الزمالك، القرار النهائى للجنة المسابقات خلال الساعات المقبلة بشأن تأجيل مباراة المقاولون العرب من عدمه، المحدد لها يوم 13 من شهر مارس الجارى، فى الجولة الـ25 بالدورى الممتاز، واقترح عامر حسين رئيس لجنة المسابقات على مسئولى الزمالك تأجيل المباراة لمدة 24 ساعة.

يلتقى الزمالك يوم 10 من شهر مارس الجارى مع جورماهيا الكينى فى الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية ثم يواجه المقاولون العرب يوم 13 من نفس الشهر ثم يواجه نصر حسين داى فى الجزائر يوم 17 من الشهر ذاته، ويأتى اقتراح عامر حسين بتأجيل لقاء المقاولون 24 ساعة ويقام يوم 14 من الشهر الجارى ثم ستسافر البعثة البيضاء للجزائر مباشرة، ولكن الزمالك طلب تأجيل لقاء الذئاب خارج مواعيد مباراتى حسم مصير الفريق الأبيض بالكونفدرالية، وهو ما ستصدر اللجنة قرارًا نهائيًا بشأنه فى الساعات المقبلة.

ويتواجد الزمالك فى المجموعة الرابعة بالكونفدرالية ويحتل المركز الثالث برصيد 5 نقاط فى المجموعة التى يتصدرها نصر حسين داى برصيد 7 نقاط وخلفه جورماهيا الكينى بـ6 نقاط ثم الزمالك وفى مؤخرة الترتيب بترو أتلتيكو الأنجولى برصيد 4 نقاط.