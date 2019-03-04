شكرا لقرائتكم أخبار الأهلى.. تأهيل السولية وسليمان واجتماع خاص استعدادا لفيتا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأ عمرو السولية لاعب خط وسط النادي الأهلي تدريبات الجري حول الملعب على هامش مران اللاعبين الغائبين عن مباراة الفريق أمام بتروجت المقرر لها مساء اليوم الاثنين على استاد بتروسبورت في الجولة الـ26 من منافسات الدوري الممتاز.

ويعاني السولية من الإصابة بشد في العضلة الأمامية حرمته من التدريبات الجماعية خلال الأيام الماضية وكان اللاعب قد أجرى أشعة مؤخرًا أثبتت إصابته بشد في العضلة الأمامية، حيث يتم تجهيز اللاعب حالياً للمرحلة المقبلة.

وليد سليمان يواصل التأهيل

كما واصل وليد سليمان، لاعب الأهلى تنفيذ برنامجه التأهيلي صباح اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة ، وخاض اللاعب مرانا بدنيا قويا تحت إشراف حسين عبدالدايم مساعد مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني للفريق.

وأدى اللاعب تدريبات خفيفة بالكرة في إطار برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في ركبته.

سباستيان يقود مران المستبعدين من مواجهة بتروجت

كما يقود سباستيان المدرب المساعد للأهلى تدريبات اللاعبين الغائبين عن مباراة بتروجت ، وشارك في التدريبات وليد سليمان وعمرو جمال وعمرو السولية وإسلام محارب وأحمد حمودي وسعد سمير وأحمد علاء وصالح جمعة ومحمود وحيد وأحمد الشيخ ومحمد شريف.

استعدادات الأهلى الإفريقية

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ومن جانبه قال سمير عدلي، المدير الإداري للأهلى أنه سيعقد اجتماعًا برفقة سيد عبد الحفيظ مدير الكرة فور وصولهما إلى الكونغو ظهر غدٍ الثلاثاء مع مسئولي السفارة المصرية ومسئولي نادي فيتا كلوب الكونغولي؛ للاتفاق على كافة الترتيبات الخاصة بإقامة بعثة الأهلي وملاعب التدريب والانتقالات وتأمين البعثة، وغيرها من الأمور التنسيقية.

وأضاف أنه اتفق مع مسئولي السفارة المصرية في الكونغو وكذلك مسئولي نادي فيتا كلوب الكونغولي على عقد جلسة فور الوصول إلى الكونغو؛ للاطمئنان على كافة الأمور المتعلقة بإقامة بعثة الأهلي.

ويطير «عبد الحفيظ» و«عدلي» إلى الكونغو عقب مباراة بتروجت اليوم؛ من أجل الاطمئنان على ترتيبات إقامة البعثة التي تحدد فجر بعد غدٍ الاربعاء موعدًا لسفرها إلى الكونغو؛ استعدادا لمواجهة فيتا كلوب.

يذكر أن الأهلي يلتقي مع فيتا كلوب الكونغولي السبت المقبل في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.