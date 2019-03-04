شكرا لقرائتكم أسطورة ليفربول : هذا ما ينقص محمد صلاح لزيارة الشباك مجددا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب أسطورة منتخب إنجلترا، آلان شيرار، محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول بعدم التوتر وضرورة التحلي بالثقة فى النفس من أجل العودة لممارسة هوايته المفضلة في الوصول لشباك المنافسين.

وقال آلان شيرار فى تصريحات لوسائل الاعلام الإنجليزية، "محمد صلاح يعاني من غياب الثقة بالنفس كما بدأت علامات التوتر فى الظهور، هذا الأمر ليس في صالح ليفربول بالوقت الحالي".

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محمد صلاح يعيش أياماً صعبة بشهادة الجميع، فالفرعون المصرى غاب عن التهديف ثلاث مباريات متتالية بمسابقة الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ انضمامه لصفوف "الريدز" خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017 قادماً من روما الإيطالي.

ولا تزال الفرصة سانحة أمام محمد صلاح بحصد "الثنائية" مع نادى ليفربول الموسم الحالى، مع اقتراب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" من خط النهاية، ويتطلع الفرعون لقيادة ليفربول للحصول على لقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ عام 1990، والعودة من جديد لحصد الألقاب الجماعية مع أندية أوروبا بعد غياب، بجانب الاحتفاظ بلقب هداف الدوري الإنجليزي للموسم الثاني على التوالي.

ويحتل ليفربول المركز الثانى فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 70 نقطة خلف مانشستر سيتي صاحب الصدارة بفارق نقطة واحدة، فيما يحتل محمد صلاح المركز الثانى بقائمة ترتيب الهدافين برصيد 17 هدفاً خلف سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي بفارق هدف وحيد.