شكرا لقرائتكم كاف : الزمالك استعاد روح البطل بعد إسقاط بترو أتلتيكو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سلط الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف"، الضوء على الفوز الثمين الذي حققه الزمالك على بترو أتلتيكو الانجولي بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما أمس بالعاصمة الانجولية "لوندا"، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بمسابقة كأس الكونفدرالية الافريقية.

ذكر الموقع الرسمي لـ"الكاف"، "الزمالك العملاق المصري أحيا آماله في التأهل للدور ربع النهائي بمسابقة كأس الكونفدرالية بعد الفوز الذي تحقق على بترو أتلتيكو الانجولي".

أضاف "الزمالك كان فى حاجة ماسة للنقاط الثلاث بعد الانطلاقة المتواضعة في دور المجموعات وحقق ما أراد بفضل هدف المهاجم المغربي حميد أحداد، ليتقدم الزمالك من قاع الترتيب للمركز الثالث برصيد خمس نقاط".

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واصل "الكاف"، حديثه عن فوز الزمالك على بترو اتلتيكو قائلاً، "كان الزمالك بين المرشحين للفوز بلقب كأس الكونفدرالية خاصة بعدما سجل 7 أهداف في مرمى القطن التشادي في ذهاب الدور الأول، لكن الزمالك عانى في مرحلة المجموعات ليستقبل أربعة أهداف في الخسارة من جورماهيا ثم تعادل بملعبه مع نصر حسين داي وبترو أتلتيكو، وبعدما أهدر سبع نقاط في 3 مباريات كان الفوز في أنجولا ضرورياً إذا أراد الفريق المصري الحفاظ على فرصته في بلوغ دور الثمانية".

جدير بالذكر أن الزمالك سيواجه جورماهيا الأحد المقبل قبل أن يلعب خارج أرضه مرة أخرى أمام حسين داي في ختام مباريات المجموعة يوم 17 مارس.