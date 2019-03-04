شكرا لقرائتكم كيف ساند لاعبو الزمالك «كهربا» بعد فوز أنجولا؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ساند لاعبو الزمالك زميلهم محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب الفريق، عقب الفوز على بترو أتليتكو الأنجولى مساء الأحد بالكونفدرالية.

وقام لاعبو الزمالك بالهتاف لكهربا، الذى تم إيقافه بسبب أزمته مع الجماهير بعد مباراة بترو أتليتكو فى برج العرب، ووجه اللاعبون الشكر لمجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور بعد رفع الإيقاف عن زميلهم والاكتفاء بالعقوبة المالية فقط.

وقام مجلس الزمالك بإخطار الجهاز الفنى بقيادة السويسرى جروس، بإمكانية عودة كهربا للمشاركة فى المباريات مرة ثانية بداية من مباراة جورماهيا الكينى يوم الأحد المقبل بالكونفدرالية.

وخلال احتفالات لاعبى الزمالك بالفوز على بطل أنجولا فى غرفة خلع الملابس، قام بترديد هتاف خاص لكهربا، وطالب الجهاز الفنى بالعفو عنه وأجرى اللاعب اتصالا هاتفيا بزملائهم عقب المباراة لتهنئتهم بالفوز واقتناص ثلاث نقاط غالية فى مشوارهم بالبطولة.