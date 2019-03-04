شكرا لقرائتكم ليفربول يتعثر في ديربي "ميرسيسايد" ويهدي الصدارة لسيتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - فرط فريق ليفربول في صدارة الدوري الإنجليزي لكرة القدم بعد سقوطه في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه إيفرتون في مباراة ديربي "ميرسيسايد" التي جمعتهما يوم الأحد في المرحلة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري.

وعلى ملعب غوديسون بارك، تسابق لاعبو إيفرتون وليفربول في إهدار كافة الفرص التي أتيحت لهما أمام المرميين واكتفيا بالحصول على نقطة.

ورفع إيفرتون رصيده إلى 37 نقطة في المركز العاشر، فيما رفع ليفربول رصيده إلى 70 نقطة في المركز الثاني، ليهدي مانشستر سيتي صدارة الترتيب بفارق نقطة.

ويعد هذا التعادل هو السابع لفريق ليفربول في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 21 مباراة والخسارة في مباراة وحيدة، فيما يعد هذا التعادل هو السابع لإيفرتون في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في عشر مباريات والخسارة في 12 مباراة.