تعرف على التشكيل المتوقع لبتروجت أمام الأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فى السابعة مساء اليوم اليوم فريقا الأهلى وبتروجت فى مستهل مباريات الجولة السادسة والعشرين للدورى المقرر إقامتها باستاد بتروسبورت. واختار محمد عودة، المدير الفنى لبتروجت، 22 لاعباً للدخول فى معسكر مغلق بداية من أمس وهم: محمد أبو النجا - على فرج - حمادة طلبة - أحمد عفيفي - حميد ماو - إبراهيم القاضى - محمود عماد - محمد صبحي - أحمد لالا - احمد تمساح - علي عيد - احمد السباعي - حسام حسن - عبد الرحمن السويسي - مؤمن إبراهيم - احمد عبد الرسول - احمد العجوز - احمد زولا - محمود صلاح - احمد سالم صافي - محمد فييرا - كريس جادى. ومن المتوقع أن يخوض بتروجت مباراة اليوم بتشكيل مكون من: ومن المتوقع أن يخوض بتروجت مباراة اليوم بتشكيل مكون من: حراسة المرمى : محمد بونجا خط الدفاع : حماده طلبة – إبراهيم القاضى – أحمد عبد الرسول – احمد سالم خط الوسط : أحمد العجوز – حميد ماو – أحمد زولا – محمد فييرا Advertisements خط الهجوم : محمود صلاح – كريس جادى ويغيب عن صفوف بتروجت فى لقاء اليوم شكرى نجيب الذى أصيب فى اللقاء الأخير أمام الجونة. ويدخل بتروجت اللقاء فى المركز الثالث عشر بجدول الترتيب، بينما يحتل الأهلى المركز الثالث برصيد 48 نقطة.

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