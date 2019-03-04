شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. إسلام محارب يعود لحسابات لاسارتى فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يناقش الجهاز الفنى للأهلى، بقيادة الأورجويانى مارتن لاسارتى، إعادة إسلام محارب مهاجم الفريق للحسابات الفنية، بعد إبعاده خلال الفترة الماضية.

وعقد سباستيان مدرب الأهلى المساعد جلسة مطولة مع إسلام محارب لتحفيظه بعض الجمل التكتيكية والفنية، تهميداً للاعتماد عليه خلال الفترة المقبلة، خاصة فى ظل تراجع مستوى عدد من المهاجمين الذين يشاركون بشكل أساسى.

وأكد إسلام محارب جاهزيته للعودة للمشاركة، سواء فى مركزه أو فى أى مركز يراه الجهاز الفنى مناسب لقدراته، خاصة بعد سلسلة الإصابات التى ضربت عدداً من اللاعبين وأثرت على كفاءة بعض المراكز فى التشكيلة الحمراء، ليصبح الجهاز الفنى مضطراً لتوظيف بعض اللاعبين فى مراكز مغايرة لمراكزهم الأصلية.

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