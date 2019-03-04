سوبر كورة.. الزمالك يطير إلى الجزائر بطائرة خاصة بشرط

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، سفر بعثة الفريق الكروى إلى الجزائر على متن طائرة، استعداداً لمواجهة نصر حسين داى يوم 17 مارس الجارى فى الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية.
ووضع مجلس الزمالك شرطاً لسفر البعثة البيضاء إلى الجزائر بطائرة خاصة، وهو ما يكشفه "سوبر كورة" .. لمعرفة التفاصيل اضغط هنا..
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