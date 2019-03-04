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معسكر 72 ساعة للاعبى الاتحاد استعداداً للإنتاج الحربى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر حلمى طولان، المدير الفنى للفريق الكروى الأول للاتحاد السكندرى، السفر إلى القاهرة اليوم عقب الراحة السلبية التى منحها المدير الفنى للاعبيه لمدة 24 ساعة بعد التعادل أمام الداخلية بهدف لكل فريق للدخول فى معسكر مغلق لمدة 3 أيام حتى موعد المباراة المقرر لها الخميس المقبل. 

وضم المعسكر 22 لاعبا وهم: "الهانى سليمان ومحمود الزنفلى ومحمود شعبان وأحمد توفيق وبازوكا وليو سليفا و محمود رزق و السيد سالم و صبرى رحيل و كريم ممدوح وخالد الغندور ونور السيد وأحمد نبيل مانجا وعمار حمدى ورزاق سيسيه وخالد قمر وتونى سليفا وهشام صلاح وتوشكو وفوزى الحناوى ومحمد أنور وكريم الديب.

ويغيب عن معسكر الفريق محمد ناصف وأحمد داوودا ومحمد عبد المجيد ومحمد جدو ومحمد عادل وصبحى سليمان.

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وفضل حلمى طولان الابتعاد عن الجماهير لزيادة التركيز والابتعاد عن الشحن الجماهيرى وغضب الجماهير عقب التعادل غير المرضى أمام الداخلية الأسبوع الماضى بالإسكندرية. 


ويسعى طولان لتحقيق الفوز على الإنتاج الحربى فى عقر داره لمصالحة جماهيره والإبتعاد عن الدخول فى أزمات المؤخرة. 

 

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