شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر 72 ساعة للاعبى الاتحاد استعداداً للإنتاج الحربى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر حلمى طولان، المدير الفنى للفريق الكروى الأول للاتحاد السكندرى، السفر إلى القاهرة اليوم عقب الراحة السلبية التى منحها المدير الفنى للاعبيه لمدة 24 ساعة بعد التعادل أمام الداخلية بهدف لكل فريق للدخول فى معسكر مغلق لمدة 3 أيام حتى موعد المباراة المقرر لها الخميس المقبل.
وضم المعسكر 22 لاعبا وهم: "الهانى سليمان ومحمود الزنفلى ومحمود شعبان وأحمد توفيق وبازوكا وليو سليفا و محمود رزق و السيد سالم و صبرى رحيل و كريم ممدوح وخالد الغندور ونور السيد وأحمد نبيل مانجا وعمار حمدى ورزاق سيسيه وخالد قمر وتونى سليفا وهشام صلاح وتوشكو وفوزى الحناوى ومحمد أنور وكريم الديب.
ويغيب عن معسكر الفريق محمد ناصف وأحمد داوودا ومحمد عبد المجيد ومحمد جدو ومحمد عادل وصبحى سليمان.
وفضل حلمى طولان الابتعاد عن الجماهير لزيادة التركيز والابتعاد عن الشحن الجماهيرى وغضب الجماهير عقب التعادل غير المرضى أمام الداخلية الأسبوع الماضى بالإسكندرية.
ويسعى طولان لتحقيق الفوز على الإنتاج الحربى فى عقر داره لمصالحة جماهيره والإبتعاد عن الدخول فى أزمات المؤخرة.
كانت هذه تفاصيل خبر معسكر 72 ساعة للاعبى الاتحاد استعداداً للإنتاج الحربى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.