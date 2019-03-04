شكرا لقرائتكم خبر عن سباستيان يقود مران مستبعدى الأهلى بمشاركة سعد وحمودى والشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قاد سباستيان، المدرب المساعد للأهلى، اليوم الاثنين، تدريبات اللاعبين الغائبين عن مباراة بتروجت، والتى شارك بها وليد سليمان وعمرو جمال وعمرو السولية وإسلام محارب وأحمد حمودى وسعد سمير وأحمد علاء وصالح جمعة ومحمود وحيد وأحمد الشيخ ومحمد شريف.

وخصص سباستيان واليخاندرو، مخطط الأحمال، فقرة للكرات العرضية والتصويبات، وحرص سباستيان على إيقاف الفقرة أكثر من مرة لتوجيه لاعبى الأهلي وتصحيح بعض الأخطاء الفنية.

وشهدت الفقرة مشاركة إسلام محارب وسعد سمير وصالح جمعة وأحمد حمودى وأحمد علاء ومحمد شريف وأحمد الشيخ ومحمود وحيد، ويستعد الأهلي لمواجهة بتروجت مساء اليوم، الاثنين، على استاد بتروسبورت فى الجولة 26 من منافسات الدورى الممتاز.