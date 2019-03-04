شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة بتروسبورت.. 7 أرقام لـ"الأهلى وبتروجت" فى الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تترقب الجماهير الأهلاوية المواجهة المنتظرة بين فريقى الأهلى وبتروجت فى السابعة مساء اليوم على معب استاد بتروسبورت، فى الجولة الـ26 بالدورى الممتاز. ويسعى الأهلى لحصد الثلاث نقاط لمواصلة الزحف إلى القمة، بينما يطمح فريق بتروجت فى تحقيق مفاجأة فى هذا اللقاء. آخر ظهور للأهلى فى الدورى أمام الجونة Advertisements ويرصد الخليج 365 7 أرقام لـ"الأهلى وبتروجت " فى الجدول التالى:

الأهلى وبتروجت

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