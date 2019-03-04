شكرا لقرائتكم خبر عن مروان الشوربجى وأبو الغار.. اعرف مواجهات المصريين فى كأس كندا للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم، الاثنين، منافسات دور الـ16 ببطولة كأس كندا الدولية المفتوحة للاسكواش، بمشاركة ثلاثة لاعبين مصريين، هم محمد أبو الغار المصنف الثامن عالمياً، مروان الشوربجى المصنف العاشر عالمياً، وكريم على فتحى لاعب النادى الأهلى.

وتصنف بطولة كأس كندا والتى تستضيفها تورنتو من 3 مارس وحتى السابع من نفس الشهر بفئة البطولات الفضية، وتبلغ قيمة جوائزها المادية 81 ألف دولار .

وجاءت مواجهات اللاعبين المصريين فى دور الـ16 من البطولة كالتالى:

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مروان الشوربجي x (الماليزي) إيفان يوين

كريم علي فتحي x (البيروفي) دييجو إلياس

محمد أبو الغار x (الماليزي) إيان يو نج