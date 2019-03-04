شكرا لقرائتكم خبر عن فلاش باك.. الأهلى يفوز على بتروجت بتوقيع الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى مع نظيره بتروجت، فى السابعة مساء اليوم، ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرون بمسابقة الدورى الممتاز.

وكانت آخر مباراة التقى فيها الفريقان يوم 1 ديسمبر الماضى، ضمن مؤجلات الجولة التاسعة من بطولة الدورى بالسويس، وانتهت بفوز الأحمر بهدف دون رد أحرزه أحمد الشيخ فى الدقيقة 8 من أحداث اللقاء.

ويحتل الأهلى المركز الثالث فى جدول ترتيب المسابقة المحلية برصيد 48 نقطة، بينما يحتل بتروجت المركز الثالث عشر برصيد 23 نقطة.