شكرا لقرائتكم خبر عن فلاش باك.. الأهلى يفوز على بتروجت بتوقيع الشيخ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى مع نظيره بتروجت، فى السابعة مساء اليوم، ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرون بمسابقة الدورى الممتاز.
وكانت آخر مباراة التقى فيها الفريقان يوم 1 ديسمبر الماضى، ضمن مؤجلات الجولة التاسعة من بطولة الدورى بالسويس، وانتهت بفوز الأحمر بهدف دون رد أحرزه أحمد الشيخ فى الدقيقة 8 من أحداث اللقاء.
ويحتل الأهلى المركز الثالث فى جدول ترتيب المسابقة المحلية برصيد 48 نقطة، بينما يحتل بتروجت المركز الثالث عشر برصيد 23 نقطة.
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