شكرا لقرائتكم خبر عن الملعب الفرعى لاستاد القاهرة يستضيف المران الأول للمنتخب الأولمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض المنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب، أول تدريباته فى الرابعة عصر اليوم، على الملعب الفرعى لإستاد القاهرة استعدادا للمباراة الودية أمام مالاوى مساء الجمعة المقبل.

ويشارك فى المران جميع اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار ماعدا لاعبى الإنتاج الحربى والاتحاد السكندرى لإرتباطهم بمباريات فى الدورى العام، على أن ينضموا للمعسكر بعدها.

وتضم القائمة كل من عمر رضوان - مصطفى شوبير - محمود جاد - شهاب الدين - أسامة جلال - محمود مرعي - أحمد رمضان - محمود جابر - أحمد يوسف - شريف رضا - يوسف الجوهري - إمام عاشور - مصطفى محمد - أحمد ياسر ريان - عمار حمدي - كريم العراقي - كريم يحيى - محمد دسوقي - أحمد أبو الفتوح - عمر مسعد - أكرم توفيق - أحمد مصطفى - أحمد حمدي - ناصر منسي - غنام جمعة - إسلام عطية.

كان المنتخب الاولمبى خاض عدة وديات مؤخرا أبرزها امام تونس مرتين، وفاز فى الأولى 4-1، وفى الثانية 1-0.

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