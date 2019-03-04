شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تشارك بـ 4 فرسان فى منافسات الفروسية بالأوليمبياد الخاص بأبو ظبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تشهد رياضة الفروسية أحد الرياضات الأوليمبية الـ 24 التى تشهدها الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص بأبوظبى 2019 والتى تقام تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بمشاركة 7500 لاعب ولاعبة من 194 دولة .

وتشارك مصر من خلال 4 لاعبين هم كريم محمد موسلمي، احمد محمد جوهر ، مريم عادل عزب، نيرة عصام ويتكون الجهاز الفنى من المدير الفنى أحمد مصطفى والمدربة داليا محمد معروف محمد .



الفروسية 2

ويصل عدد الألعاب العالمية بأبوظبى 24 رياضة رسمية، وجميعها تتبع القواعد والمعايير التي تضعها الهيئات الدولية المسؤولة عن إدارة كل رياضة.الرياضات التى تشهدا الالعاب هى ألعاب القوى، كرة الريشة الطائرة (البادمنتون)،كرة السلة،كرة الطائرة الشاطئية ،البوتشي،البولينج،سباقات الدراجات، الفروسيةكرة القدم (الفرق المكونة من 11 لاعبًا، وكرة القدم السباعية، وكرة القدم الخماسية)،والجولف،الجمباز الفني،الجمباز الإيقاعي،كرة اليد،الجودو،التجديف بقوارب الكاياك،سباق المسافات الطويلة (الماراثون)،رفع الأثقال،التزلج بالعجلات،الشراع،السباحة والسباحة في المياه المفتوحة،تنس الطاولة،التنس الأرضي،السباق الثلاثي (الترايثلون)،الكرة الطائرة

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ويقوم لاعبو الأولمبياد الخاص الذين يتسابقون في رياضة الفروسية كيفية ركوب الخيل، و تطوير المهارات الرياضية، واكتساب الثقة بالنفس فيما يتعلق بتوجيه الحصان والسيطرة عليه من خلال رياضة يستطيع اللاعبون التسابق في مجموعة من المسابقات تشمل أساليب الركوب الإنجليزي والغربي، والتتابع، والفرق، والقفز "جائزة كابريلي".



الفروسية

وتشمل مسابقات الفروسية الترويض، جائزة كابريلي،الفروسية الإنجليزية ،فروسية المقعد الخشبي،أسلوب الركوب الغربي

عمل الممرات ،مسابقات الاستعراض،المهارات الأستعراضية باستخدام لجام العنق /الرأس ،فعاليات الجيم خانة ،ثني العمود ،سباق البراميل،سباق المضمار على هيئة 8 ،سباق تتابع الفرق، فرق الاستعراض الثنائية والرباعية