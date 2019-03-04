مشاهدة مباراة اتحاد جدة والريان بث مباشر فى دورى ابطال اسيا بدور المجموعات

يستضيف فريق اتحاد جدة السعودي، نظيره الريان القطري، في السابعة ونصف مساء اليوم الاثنين، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة المشعة”، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا ويخطط اصحاب الأرض لتحقيق الفوز وانطلاقة قوية في دوري الأبطال، بعد تحسن النتائج تحت قيادة المدرب الجديد خوسيه لويس سييرا، الذي يحاول المنافسة على لقب البطولة القارية وسيكون “العميد” محروما من جماهيره في المباراة، بسبب عقوبة قديمة موقعة على الفريق.

وصل منذ قليل نادي الريان القطري إلى جدة من أجل الاستعداد لمواجهة نادي اتحاد جدة السعودي في انطلاق مباريات دوري أبطال آسيا.

الريان سيواجه نادي الاتحاد في أولى مباريات الفريقين يوم الإثنين المقبل ضمن مباريات المجموعة الثانية.

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وأكمل حساب الريان : “سيحصل اللاعبون على راحة من التدريبات اليوم، على أن يتدرب الريان غداً على ملعب اللقاء، وضمت البعثة 20 لاعباً بالإضافة الي الجهاز الفني بقيادة التركي بولنت والجهاز الإداري”.

وأنهى حساب النادي القطري : “كما ضمت البعثة سعد مفتاح المسؤول الأمني المرشح من قبل نادي الريان والاتحاد الآسيوي لكرة القدم لمرافقة فريقنا خلال فترة إقامته بمدينة جدة السعودية”.