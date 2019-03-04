مشاهدة بث مباشر مباراة الزوراء وذوب آهن أصفهان دوري ابطال اسيا

يبدأ ذوب اهن اصفهان طريقه الاثنين في اصفهان، حيث يستضيف الزوراء العراقي في المباراة التي سيديرها طاقم تحكيم من الصين (فومينغ – هو فيمينغ – وانغ دكسين – شن بين هائو).

ويشارك ذوب اهن والزوراء في هذه المجموعة كل من النصر السعودي والوصل الاماراتي، وسيلاقي ذوب اهن النصر السعودي في مدينة كربلاء والتي اختارها كملعب محايد له بدلاً من اصفهان حيث لا توافق الاندية السعودية في الحضور على اراضي الجمهورية الاسلامية وذلك لقطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وللعودة الى مباراة الغد بين دوب اهن والزوراء، فأن ذوب اهن اصفهان وصل الى هذه المرحلة عن طريق البلي اوف، فأنه لعب مباراتان الاولى امام الكويت الكويتي في اصفهان، وتغلب فيها على ضيفه بهدف نظيف جاء بعد تمديى المباراة الى الاوقات الاضافية، أما المباراة الثانية فقد خاضها الفريق الاصفهاني خارج ارضه، حيث اتجه الى قطر وواجه فريق الغرافة القطري والذي يضم المهاجم الايراني مهدي طارمي.

واستطاع فريق علي رضا منصوريان ان يقلب الطاولة على خصمة ويحول الخسارة في الشوط الاول بهدفين الى فوز بثلاثة اهداف احرزه كل من اللاعب النيجيري (المهاجم الجديد في الفريق) والهدف الثاني احرزه المدافع حمدي نجاد وجاء الهدف الثالث عن طريق مهاجم ذوب اهن ارسلان مطهري.

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ووصل ذوب اهن الى مرحلة المجموعات وهو في حالة لا يحمد عليها في الدوري الايراني الممتاز! فهو يحتل المركز الثالث من اسفل القاع للجدول!! .. ولذلك فأن الجماهير الاصفهانية والايرانية على العموم متخوفة من وضع الفريق في هذه المباراة والبطولة ككل.

أما بالنسبة للفريق الضيف (الزوراء العراقي) فأنه يتصدر الدوري هناك، ولكنه استبدل مدربه (ايوب اوديشو) قبل أقل من اسبوع من هذه المباراة بالمدرب (حكيم شاكر)، وللنظر الى امكانيات الفريقين فأن الفريق الضيف يتفوق ببعض الامور منها المالية و.. ويتطلع الفريقان لارضاء جماهيرهما بالظهور في صورة مشرقة بأول مباراة في هذا العام بالبطولة خصوصاً اذا علمنا ان فريق الزوراء يشارك لأول مرة في دوري ابطال اسيا، فقد كانت مشاركاته كلها في بطولة الاتحاد الاسيوي.

ولهذا فأن الجماهير الزورائية على الخصوص والعراقية على العموم تنتظر فريق الزوراء وما سيأتي به من نتائج في هذه البطولة خصوصاً اذا ما علمنا بأن الزوراء هو الممثل الوحيد للكرة العراقية في هذه البطولة.

وأخيراً ليس لنا الا ان ننتظر ما تأتي به الاخبار مساء الغد من اصفهان، واي الطرفين سيفرح جماهيره؟! ..