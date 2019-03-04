دورى ابطال اسيا بث مباشر لمباراة الوصل الإماراتي والنصر السعودي

بث مباشر لمباراة الوصل الإماراتي والنصر السعودي، في إطار منافسات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى من دوري أبطال أسيا، يوم الإثنين 4-3-2019، الساعة 17.20 مساء.

تقام مباراة الوصل الإماراتي والنصر السعودي على ملعب استاد زعبيل بنادي الوصل، ويمكن مشاهدة المباراة التي على قنوات Bein Sports HD3، يقوم بالتعليق الصوتي المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

يذكر أن نادي الوصل الإماراتي يحتل المركز العاشر برصيد 20 نقطة بالدوري الإماراتي، فيما يأتي فريق النصر في المركز الثاني في ترتيب جدول الدوري السعودي برصيد 49 نقطة.

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يلتقي فريقي النصر والوصل ضمن بطولة دوري أبطال آسيا 2019 ، دور المجموعات – الجولة الأولى ، حيث يحتل فريق النصر السعودي المركز الثاني في ترتيب جدول الدوري السعودي برصيد 49 نقطة ، أما نادي الوصل الإماراتي في المركز العاشر بالدوري الإماراتي برصيد 17 نقطة ، وسيكون اللقاء صعب جدا علي الطرفين..

تنطلق المواجهة بين فريقي النصر والوصل في تمام الساعة 18:20 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 17:20 بتوقيت القاهرة..

نحن في الفجر ، سوف ننشر لكم متابعة خاصة للغاية، رابط مشاهدة مباراة النصر والوصل مباشر في لقاء اليوم الاثنين 4 / مارس / 2019، وسوف نغطي كافة الأخبار المتعلقة بهذا اللقاء، كما سننشر أهم اخبار الفريقين ، وأيضا التشكيلة الخاصة بكلا الفريقين.