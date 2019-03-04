مشاهدة مباراة الاتحاد والريان القطري بث مباشر فى الجولة الأولى بدوري ابطال اسيا

Al Ittihad and Al Rayyan Qatar يفتح استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين الاتحاد والريان، وذلك يوم الإثنين القادم 4 مارس 2019، الموافق 27 جمادى الآخرة 1440 هجريًا، في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2018-19.

تعادل الاتحاد في مباراته الأخيرة أمام الأهلي في ديربي جدة بهدف لمثله، في إطار منافسات الجولة 22 من الدوري السعودي للمحترفين، ويحتل الفريق حاليًا المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة، متأخراً بـ7 نقاط عن المنطقة الدافئة وهي المركز الثاني عشر الذي يبقى فيها فريق الحزم برصيد 23 نقطة، فحتى الآن خاض العميد 22 مباراة، لم يحقق الفوز سوا في ثلاث مباريات فقط، وتعادل في سبع وخسر 12 مواجهة.

يدخل الريان هذا اللقاء وهو قادم من خسارة قاسية على يد فريق الشحانية بثلاثية دون رد، في الجولة 18 من الدوري القطري، ويحتل الفريق حاليًا المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 30 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن السيلية صاحب المركز الثالث، فحتى الآن لعب الفريق 18 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز في 8 مباريات، وتعادل في ست، وخسر أربع مواجهات.