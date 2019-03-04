مشاهدة مباراة النصر والوصل بث مباشر دورى ابطال اسيا

النصر والوصل بث مباشر , دور المجموعات المجموعة الاولي الجولة الاولي دوري ابطال اسيا 2019 , مباراة النصر والوصل في قمة مباريات دور المجموعات وافتتاحية منافسات المجموعة الاولي من دوري ابطال اسيا وموقعة هامة ستجمع بين الفريقين السعودي والاماراتي ومباراة ستكون مهمة للنصر الذي يسعي للعودة لمنصات التتويج والعالمية من جديد وادخال انتصارات قارية للكرة السعودية غائبة منذ فترة طويلة.

تواجه الفريقين في خليجي 25 ونجح الوصل في الفوز علي النصر بركلات الترجيح ورغم المواجهات الكثيرة بين الفرق السعودية وبين فرق الامارات في مختلف البطولات واخرها مواجهة الوصل مع اهلي جدة في البطولة العربية وغيرها من اللقاءات الكثيرة التي تجمع بين البلدين ومباراة اليوم ستكون هامة لكلا منهما من اجل العبور بالثلاث نقاط في افتتاح منافسات تلك المجموعة الصعبة التي تضم الزوراء العراقي وذوب اهان اصفهان الايراني.

بطاقة مباراة النصر اليوم

يوم الاثنين 4 مارس 2019

الساعة الخامسة ونصف مساءا بتوقيت مصر

الساعة السادسة ونصف مساءا بتوقيت السعودية