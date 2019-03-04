مشاهدة مباراة الزوراء وذوب اهن اصفهان بث مباشر اليوم الاثنين 4-3-2019 دوري ابطال اسيا

الزوراء وذوب اهن اصفهان بث مباشر , المجموعة الاولي الجولة الاولي دور المجموعات دوري ابطال اسيا 2019 , في اطار مباريات المجموعة الاولي من دوري ابطال اسيا واليوم الحافل ببداية مشوار تلك البطولة سنكون علي موعد مع مباراة الزوراء العراقي وذوب اهن اصفهان الايراني في لقاء سيقام علي ملعب فولاد شهر في ايران معقل الفريق الايراني في موقعة قوية وصعبة علي الفريق العراقي.

الفريقين لم يسبق لهما التواجه من قبل في اي مناسبة وسيسعي فريق الزوراء لتحقيق نتيجة طيبة في افتتاحية مشواره في البطولة من اجل خطف نقطة علي الاقل من تلك الموقعة وانتظار قادم المباريات القوية في تلك المجموعة التي تضم كلا من النصر السعودي والوصل الاماراتي في مجموعة سيسعي من خلالها الفرق العربية العبور لدور ثمن النهائي.

بطاقة المباراة.

دوري ابطال اسيا 2019

المجموعات – المجموعة الاولي

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الجولة الاولي

موعد المباراة

يوم الاثنين 4 مارس 2019

الساعة الخامسة ونصف مساءا بتوقيت القاهرة

الساعة السادسة ونصف مساءا بتوقيت بغداد