بعد النجمة الأولى.. بعثة الزمالك تعود للقاهرة وتستعد لجور ماهيا الكيني

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365

وصلت منذ قليل بعثة نادي الزمالك للقاهرة بعد احياء أمل التأهل لربع نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

وحقق الزمالك انتصاره الأول في مجموعات الكونفيدرالية الأفريقية وذلك خارج الديار على حساب بترو أتلتيكو الأنجولي بهدف حميد أحداد بالجولة الرابعة للبطولة.

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وأفاد مراسل "الخليج 365" بأن السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك، قرر منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة يومين، على أن تكون العودة يوم الأربعاء.

ومن المقرر أن يستعد الزمالك لاستضافة فريق جورماهيا الكيني ضمن مباريات الجولة الـ5 لمجموعات كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في ترتيب المجموعة برصيد 5 نقاط، ويتصدر الترتيب نصر حسين داي الجزائري برصيد 7 نقاط، ثم جورماهيا 6 نقاط، وفي المركز الرابع بترو أتلتيكو بـ4 نقاط.