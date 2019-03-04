"سباستيان" يقود مران مستبعدي الأهلي.. تأهيل سليمان.. والسولية يبدأ الجري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

شهد مران المستبعدين عن مباراة الأهلي وبتروجت انتظام لاعبو الفريق الأحمر على رأسهم عمرو جمال، إسلام محارب، سعد سمير وصالح جمعة، في حين واصل وليد سليمان تنفيذ برنامجه التأهيلي، بينما بدأ عمرو السولية تدريبات الجري حول الملعب.

وقاد سباستيان المدرب المساعد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صباح اليوم الاثنين تدريبات اللاعبين الغائبين، وشارك كل من وليد سليمان وعمرو جمال وعمرو السولية وإسلام محارب وأحمد حمودي وسعد سمير وأحمد علاء وصالح جمعة ومحمود وحيد وأحمد الشيخ ومحمد شريف.

وخصص سباستيان وأليخاندرو مخطط الأحمال فقرة للكرات العرضية والتصويبات، كما حرص سباستيان علي إيقاف الفقرة أكثر من مرة؛ لتوجيه لاعبي الأهلي وتصحيح بعض الأخطاء الفنية.

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على الجانب الآخر واصل وليد سليمان لاعب الأهلي تنفيذ برنامجه التأهيلي صباح اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة.

كما خاض مرانًا بدنيًا تحت إشراف حسين عبد الدايم مساعد مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني للفريق، وأدى تدريبات خفيفة بالكرة.

وبدأ عمرو السولية لاعب وسط الفريق الأحمر تدريبات الجري حول الملعب بعد الإصابة التي لحقت به بشد في العضلة الأمامية حرمته من التدريبات الجماعية خلال الأيام الماضية وأبعدته عن مباراة الأهلي أمام بتروجت.

ويستعد الأهلي لمواجهة بتروجت مساء اليوم الاثنين على ستاد بتروسبورت في الجولة الـ 26 من منافسات الدوري الممتاز.