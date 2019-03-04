هداف إنجلترا السابق معلّقا على أداء صلاح أمام إيفرتون: يعاني من أزمة ثقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

علق آلان شيرر أسطورة الكرة الإنجليزية السابقة على تراجع أداء النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي خلال المباريات الأخيرة والتي كان آخرها أمام إيفرتون في ديربي الميرسيسايد، لافتًا إلى أن "مو" يعاني من أزمة ثقة.

وحل ليفربول ضيفًا مساء أمس الأحد على منافسه إيفرتون في إطار منافسات الجولة الـ29 من بطولة الدوري الإنجليزي وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ولم يظهر صلاح بالشكل المُرضي خلال المباراة، حيث سنحت له فرصتان أمام المرمى لم يتمكن من التسجيل فيهما.

وخلال تصريحات نقلتها ميرور قال شيرر: "صلاح يعاني من أزمة ثقة، وظهرت عليه بعض ملامح العصبية خلال المباريات".

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وتابع: "تراجع أداء صلاح في الفترة الأخيرة يجب أن يشكل مصدر قلق للجهاز الفني لليفربول في الوقت الحالي".

صلاح سجل مرة واحدة فقط في آخر ست مباريات بالدوري رفقة الريدز، إلا أنه ما زال في وصافة جدول الهدافين بفارق هدف واحد عن الأرجنتيني سيرجيو أجويرو نجم مانشستر سيتي (18 هدفًا).

"مو" أمامه فرصة لمعادلة رقم شيرر كأسرع لاعب يسجل 50 هدفًا خلال 66 مباراة، في حالة تسجيله هدفًا خلال مباراة ليفربول المقبلة أمام بيرنلي.

تعادَل ليفربول، أمس، أمام إيفرتون أفقده صدارة الدوري الإنجليزي ليتراجع إلى المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي -حامل اللقب- ومتصدر الجدول برصيد 71 نفطة.