الفحص الطبي يكشف حجم إصابة سعيدو سنبوري

أثبتت الأشعة الطبية التي أجراها البوركينابي سعيدو سينبوري نجم خط وسط فريق المصري البورسعيدي عقب نهاية المباراة أمس أمام طلائع الجيش إصابته بكدمة قوية في عظمة الشظية.
الأمر الذي يستدعي حصوله على راحة سلبية لمدة ثلاثة أيام يتلقى فيها العلاج المقرر من الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور هشام مصطفى والذي أكد أن اللاعب سيخضع لبرنامج تأهيلي
من جانبه أعرب المدير الفني للمصرى عن سعادته بالفوز في مباراة طلائع الجيش والحصول على ثلاث نقاط غالية حافظت على مكانة الفريق بالمربع الذهبي.
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