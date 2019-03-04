منح إيهاب جلال المدير الفنى للنادى المصرى لاعبيه راحة سلبية لمدة يومين بعد الفوز على طلائع الجيش والوصول للنقطة 38 والبقاء فى المركز الرابع فى منافسة قوية مع مصر المقاصة. مع مصر المقاصة. ويستأنف الفريق تدريباته في الرابعة عصر الأربعاء إستعداداً لمباراته بالجولة السادسة والعشرين من الدوري سموحة والمقرر لها السادسة مساء السبت السادس عشر من مارس الجاري على ستاد الجيش بالسويس. من جانبه أعرب المدير الفني للمصرى عن سعادته بالفوز في مباراة طلائع الجيش والحصول على ثلاث نقاط غالية حافظت على مكانة الفريق بالمربع الذهبي

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إيهاب جلال يمنح لاعبي المصري راحة قبل مواجهة سموحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.