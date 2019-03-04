جوارديولا: من الرائع العودة إلى صدارة الدوري الإنجليزي

أبدى بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي سعادته بعد انتزاع صدارة الدوري الإنجليزي من منافسه ليفربول.

وظل ليفربول متصدر الدوري حتى ٨٥ يومًا، قبل أن ينتزعها منه مانشستر سيتي في الجولة التاسعة والعشرين، بفارق نقطة.

وأشار جوارديولا أن فريقه استطاع التصدر بعدما كان يبعد عنهم بفارق ٧ نقاط، على الرغم من مشاركته في جميع

البطولات.

وقال مدرب مانشستر سيتي "ليفربول لديه الكثير من بطولات الدوري، من حيث الأرقام في الدوري فهذا أفضل فريق لليفربول في تاريخهم، من الجميل أن نكون في الصدارة".

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وأضاف "في هذا الموسم لعبنا مباريات أكثر من ليفربول، وما زلنا منافسين على جميع البطولات، أنا سعيد

لأننا ننافس".

وواصل المدرب الإسباني "أفضل أن أكون في نفس وضع الترتيب الموسم الماضي، متصدرين بفارق 12 نقطة، لكن في هذا الموسم كان من الممكن أن نكون متخلفين عن الصدارة ب10 نقاط في حالة خسارتنا من ليفربول".

وتابع "الآن نحن نضغط عليهم، عندما حققنا دوري ب100 نقطة شعرنا بالرضا ولكن نريد المنافسة مرة أخرى".

ويتصدر مانشستر سيتي جدول الدوري الإنجليزي، برصيد ٧١، في حين يحتل ليفربول المركز الثاني، برصيد ٧٠ نقطة.