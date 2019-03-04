المنتخب الأوليمبي يتدرب بالملعب الفرعي لاستاد القاهرة

قرر الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي بقيادة شوقي غريب، إقامة تدريب الفراعنة اليوم على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة الدولي. لاستاد القاهرة الدولي. يستعد المنتخب الأوليمبي لمواجهة مالاوي يوم 8 مارس الجاري وديا على ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس. والجدير بالذكر أن المنتخب الأوليمبي يستعد لخوض بطولة أفريقيا المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.

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