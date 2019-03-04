شباب الأهلي يستأنف تدريباته.. اليوم

يستأنف فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ١٩٩٧ تدريباته، اليوم الاثنين، استعدادا لمواجهته القادمة في دوري الجمهورية أمام فريق بيراميدز، والمقرر لها بعد غد الأربعاء، ضمن الجولة ٢٥ منالموسم.
حصل شباب الأهلي على راحة من التدريبات، أمس الأحد، بعد الفوز على الجونة برباعية نظيفة، أول أمس السبت، في الجولة الـ٢٤ من
ويتربع «فريق ٩٧» بالأهلي على صدارة ترتيب الدوري برصيد ٦٠ نقطة، جمعهم من الفوز في ١٩ مباراة، مقابل التعادل في ٣ مباريات، وبدون أي هزيمة مسجلا ٥٣ هدفا، وتلقت شباكه ١٢ هدفا، وتتبقى له مباراتان مؤجلتان أمام الزمالك والمصري.
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