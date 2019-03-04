سباستيان واليخاندرو يخصصان فقرة خاصة لمستبعدى الأهلى عن مواجهة بتروجت

خصص سباستيان المدرب المساعد للفريق الأول لكرة القدم واليخاندرو مخطط الأحمال فقرة للكرات العرضية والتصويبات، صباح اليوم الاثنين للاعبين الغائبين عن مباراة الفريق أمام بتروجت. بتروجت. وحرص سباستيان على إيقاف الفقرة أكثر من مرة؛ لتوجيه لاعبي الأهلي وتصحيح بعض الأخطاء الفنية. وشهدت الفقرة مشاركة إسلام محارب وسعد سمير وصالح جمعة وأحمد حمودي وأحمد علاء ومحمد شريف وأحمد الشيخ ومحمود وحيد. ويستعد الأهلي لمواجهة بتروجت مساء اليوم الاثنين على استاد بتروسبورت في الجولة 26 من منافسات الدوري الممتاز.

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