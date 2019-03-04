سباستيان يقود مران الغائبين عن مباراة الأهلى وبتروجت

قاد سباستيان المدرب المساعد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صباح اليوم الاثنين، تدريبات اللاعبين الغائبين عن مباراة بتروجت.
وشارك في التدريبات وليد سليمان وعمرو جمال وعمرو السولية وإسلام محارب وأحمد حمودي وسعد سمير وأحمد علاء وصالح
ويستعد الأهلي لمواجهة بتروجت مساء اليوم الاثنين على ستاد بتروسبورت في الجولة الـ 26 من منافسات الدوري الممتاز.
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