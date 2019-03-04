عمرو السولية يبدأ تدريبات الجري حول الملعب

بدأ عمرو السولية لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبات الجري حول الملعب على هامش مران اللاعبين الغائبين عن مباراة الفريق أمامبتروجت المقرر لها مساء اليوم الاثنين على استاد بتروسبورت في الجولة الـ26 من منافسات الدوري الممتاز.
ويعاني السولية من الإصابة بشد في العضلة الأمامية حرمته من التدريبات الجماعية خلال الأيام الماضية.
يذكر أن اللاعب أجرى أشعة مؤخرًا أثبتت إصابته بشد في العضلة الأمامية، حيث يتم تجهيز اللاعب حاليا للمرحلة المقبلة.
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