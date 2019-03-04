وليد سليمان يواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي

واصل وليد سليمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تنفيذ برنامجه التأهيلي صباح اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة. وخاض اللاعب مرانا بدنيا قويا تحت إشراف حسين عبدالدايم مساعد مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني للفريق. وأدى اللاعب تدريبات خفيفة بالكرة في إطار برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في ركبته. ويستعد الأهلي لمواجهة بتروجت مساء اليوم الاثنين على استاد بتروسبورت في الجولة الـ 26 من منافسات الدوري الممتاز.

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