سمير عدلي يعقد اجتماعًا مع عبدالحفيظ فور وصولهما الكونغو

قال سمير عدلي، المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه سيعقد اجتماعًا برفقة سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، فور وصولهما إلى الكونغو ظهر غدٍ الثلاثاء، مع مسئولي السفارة المصرية، ومسئولي نادي فيتا كلوب الكونغولي؛ للاتفاق على الترتيبات كافة الخاصة بإقامة بعثة

الأهلي، وملاعب التدريب والانتقالات، وتأمين البعثة، وغيرها من الأمور التنسيقية.

أضاف، أنه اتفق مع مسئولي السفارة المصرية في الكونغو، وكذلك مسئولي نادي فيتا كلوب الكونغولي، على عقد جلسة فور الوصول إلى الكونغو للاطمئنان

على الأمور كافة المتعلقة بإقامة بعثة الأهلي.

يطير «عبدالحفيظ» و«عدلي» إلى الكونغو عقب مباراة بتروجت اليوم؛ من أجل الاطمئنان على ترتيبات إقامة البعثة التي تحدد فجر بعد غدٍ الأربعاء موعدًا لسفرها إلى الكونغو؛ استعدادًا لمواجهة فيتا كلوب.

يذكر أن الأهلي يلتقي فيتا كلوب الكونغولي، السبت المقبل، في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.