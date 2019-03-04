رياضة | "عبدالشافي" على رأس قائمة أهلي جدة الأسيوية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عبدالشافي" على رأس قائمة أهلي جدة الأسيوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن أهلي جدة عن القائمة التي سيشارك بها في دوري أبطال آسيا، والتي تضم 30 لاعبا، من بينهم 4 محترفين أجانب.
وشهدت القائمة قيد حسين عبد الغني كظهير أيسر على حساب محمد عبد الشافي.
واكتفى الجهاز الفني بقيادة فوساتي بضم الرباعي الأجنبي باولو دياز وأدريلان سانتوس وعمر السومة ودجانيني تفاريس.
وجاءت القائمة كالتالي:
محمد العويس، ياسر المسيليم، باسم عطا الله، سعيد المولد، محمد آل فتيل، باولو دياز، علي الزبيدي، عبدالله حسون، حسين عبد الغني، معتز هوساوي، محمد الزبيدي، هاني الصبياني، فيصل دارسي، عبد الباسط هندي، أدريلان سانتوس، سلمان المؤشر، تيسير الجاسم، عبدالفتاح عسيري، حسين المقهوي، عبدالعزيز الشهراني، نوح الموسى، أيمن خليف، عبدالرحمن غريب، يوسف الحربي، يحيى القرني، فراس الغامدي، عمر الزيني، عمر السومة، دجانيني تفاريس، مهند عسيري.
ويستضيف الأهلي ، نظيره السد القطري على استاد الحوهرة المشعة ، في مستهل مشواره بدوري أبطال آسيا نسخة 2019 غداً الثلاثاء.
الأهلي والزمالك يتصارعان على عامر عامر حارس الإنتاج
فتح نادي الإنتاج الحربي الباب أمام الأهلي الزمالك للتفاوض على ضم عامر عامر حارس الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وحدد الإنتاج الحربي مبلغ 30 مليون جنيه لبيع عامر عامر في الصيف والذي يتردد أنه وقع للأهلي بينما دخل الزمالك في مفاوضات معه لإفساد الصفقة.
أغلى 5 مدربين في الدوري المصري
ارتفعت أسعار المدربين في الدوري المصري 2018 – 2019 بشكل كبير ويتصدر الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لبيراميدز قائمة أغلى المدربين هذا الموسم.
1- الأرجنتيني رامون دياز مدرب بيراميدز ومعاونوه يحصلون على 200 ألف دولار شهرياً ما يعادل 3 ملايين و600 الف جنيه.
2- السويسري كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك ومعاونوه يحصلون على 180 ألف دولار شهريًا أى ما يعادل 3 ملايين و200 ألف جنيه.
3- الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي ومعاوناه يحصلون على 125 ألف دولار شهريًا ما يعادل مليونين و250 ألف جنيه.
4- البلجيكى سيدومير يانيفسكي المدير الفني للإسماعيلي ومعاونوه يحصلون على 45 ألف دولار شهرياً ما يعادل 800 ألف جنيه.
5- اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لوادى دجلة يحصل على 25 ألف دولار شهريًا أي ما يعادل 450 ألف جنيه.
إجمالي صفقات الأهلي في يناير
أنفق النادي الأهلي ما يقارب من 214 مليون جنيه لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير الماضي.
وضم الأهلي حسين الشحات من العين الإماراتي مقابل 5 ملايين دولار بالإضافة إلى ما تنازل عنه اللاعب لناديه السابق من أجل العودة إلى مصر وارتداء الفانلة الحمراء.
وتعاقد الأهلي مع حمدي فتحي من إنبي مقابل 30 مليون جنيه وياسر إبراهيم من سموحة بـ30 مليون جنيه ومحمد محمود من وادي دجلة بـ20 مليون جنيه ومحمود وحيد من المقاصة بـ15 مليون جنيه ورمضان صبحي من هيديرسفيلد الإنجليزي بـ18 مليون جنيه وجيرالدو دا كوستا من أول أغسطس الأنجولي بـ3 ملايين جنيه ونصف وإسماعيل الليثي من الاتصالات بمليوني جنيه.