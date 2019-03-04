رياضة | "عبدالشافي" على رأس قائمة أهلي جدة الأسيوية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عبدالشافي" على رأس قائمة أهلي جدة الأسيوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن أهلي جدة عن القائمة التي سيشارك بها في دوري أبطال آسيا، والتي تضم 30 لاعبا، من بينهم 4 محترفين أجانب.

وشهدت القائمة قيد حسين عبد الغني كظهير أيسر على حساب محمد عبد الشافي.

واكتفى الجهاز الفني بقيادة فوساتي بضم الرباعي الأجنبي باولو دياز وأدريلان سانتوس وعمر السومة ودجانيني تفاريس.

وجاءت القائمة كالتالي:

محمد العويس، ياسر المسيليم، باسم عطا الله، سعيد المولد، محمد آل فتيل، باولو دياز، علي الزبيدي، عبدالله حسون، حسين عبد الغني، معتز هوساوي، محمد الزبيدي، هاني الصبياني، فيصل دارسي، عبد الباسط هندي، أدريلان سانتوس، سلمان المؤشر، تيسير الجاسم، عبدالفتاح عسيري، حسين المقهوي، عبدالعزيز الشهراني، نوح الموسى، أيمن خليف، عبدالرحمن غريب، يوسف الحربي، يحيى القرني، فراس الغامدي، عمر الزيني، عمر السومة، دجانيني تفاريس، مهند عسيري.

ويستضيف الأهلي ، نظيره السد القطري على استاد الحوهرة المشعة ، في مستهل مشواره بدوري أبطال آسيا نسخة 2019 غداً الثلاثاء.