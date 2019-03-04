رياضة | محمد صلاح يفشل في ملاحقة ميسي وكريستيانو رونالدو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صلاح يفشل في ملاحقة ميسي وكريستيانو رونالدو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الدولي المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي فشل في ملاحقة الثنائي الأفضل في العالم ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

وغاب محمد صلاح عن التسجيل للمباراة الثالثة على التوالي مع ليفربول، ليفشل في استغلال تعثر ميسي وكريستيانو.

وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو إن ميسي لم يسجل هذا الأسبوع بالدوري الإسباني مع برشلونة أمام ريال مدريد في الكلاسيكو، ورغم ذلك يتصدر صراع الحذاء الذهبي.

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أضافت أن كريستيانو كذلك لم يسجل في مرمى نابولي بقمة الدوري الإيطالي مع يوفنتوس، وتوقف رصيده عند 19 هدفا، وتساوى معه كوالياريلا.

ووأكملت الصحيفة أن صلاح فشل في التسجيل أمام إيفرتون أمس الأحد بديربي ميرسيسايد، وأهدر إنفراد تام بمرمى الحارس بيكفورد، في اشارة لعدم استغلاله تعثر ميسي، عكس ما فعل مبابي.

كيليان استطاع أن يسجل هدفين مع باريس سان جيرمان أمام كاين في الدوري الفرنسي، وأصبح لديه 24 هدف خلف ليونيل ميسي صاحب الـ25 هدفاً.