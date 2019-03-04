رياضة | بيرلو مرشحا لتدريب يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيرلو مرشحا لتدريب يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن أندريا بيرلو أسطورة يوفنتوس السابق في مفاوضات ليصبح المدرب القادم لفريق السيدة العجوز تحت 23 سنة.

وبحسب كورييري ديلا سيرا ، يريد يوفنتوس من بيرلو أن يتولى تدريب فريقه الاحتياطي في الموسم المقبل.

لاعب خط الوسط السابق في البيانكونيري يعمل حاليًا كخبير ومحلل في شبكة Sky Sport Italia ، لكن لديه بالفعل قدرات التدريب الخاصة به.

ومن المتوقع أن يتنافس يوفنتوس مع اللاعب ماورو زيرونشيلي بعد فشل حملته لأول مرة في التنافس على الترقية من دوري الدرجة الثالث الإيطالي.