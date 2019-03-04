رياضة | أسطورة إنجلترا يصدم محمد صلاح

يجد المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، نفسه تحت ضغوط كبيرة، بعدما أهدر أكثر من فرصة سانحة للتسجيل.

وفشل محمد صلاح، أمس الأحد، في مساعدة ليفربول على مواصلة تصدر الدوري الإنجليزي، بعدما عاد الريدز بتعادل سلبي من ملعب جوديسون بارك معقل فريق إيفرتون العنيد.

وقال أسطورة المنتخب الإنجليزي، آلان شيرر، إن محمد صلاح يفتقر إلى الثقة بالنفس وتظهر عليه بعض علامات التوتر.

وأضاف في تصريحات نشرتها صحيفة ذا صن "هذا الأمر مثير للقلق حقًا لليفربول في هذه المرحلة الحاسمة من الموسم".

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ويعاني صلاح من تراجع واضح في المستوى، إذ أهدر أحسن لاعب في البريميرليج الموسم الماضي، عدة فرص مواتية للتسجيل، ويفتقر إلى اللمسة الأخيرة.

ويطرح تراجع مستوى صلاح، عدة تساؤلات عن القدرة الذهنية والنفسية للنجم المصري، خاصة أنه يعيش رفقة ليفربول تحت ضغوطات كبيرة، من أجل الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الغائب عن خزائن الفريق منذ حوالي 3 عقود.

ويحتاج الدولي المصري إلى استعادة ثقته بنفسه في أقرب وقت ممكن، وذلك بهدف مساعدة قطار ليفربول على العودة إلى الطريق الصحيح.

يشار إلى أن ليفربول، يبتعد بنقطة واحدة عن متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، مانشستر سيتي، بعد مرور 29 جولة.