رياضة | صحيفة إنجليزية تفتح النار على محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحيفة إنجليزية تفتح النار على محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هاجمت صحيفة ديلي ميل الانجلبيزية الدولي المصري محمد صلاح، هداف ليفربول، عقب إهداره فرصة فوز فريقه الفوز بالديربي أمام إيفرتون، أمس الأحد، بالجولة 29 من الدوري الإنجليزي.

وأضاع صلاح هدفا محققا، بعدما انفرد بالمرمى وسدد الكرة لينقذها الحارس جوردان بيكفورد ببراعة، ويمنح ليفربول من الفوز، بالمباراة التي انتهت (0-0)، وتصدر على إثرها مانشستر سيتي جدول ترتيب المسابقة برصيد 71 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن الريدز.

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وهاجمت صحيفة ديلي ميل البريطانية، محمد صلاح، قائلة :"الخط الدفاعي لليفربول يستحق التتويج بلقب الدوري الإنجليزي، نظرا لما قدمه على مدار الموسم بقيادة فيرجيل فان دايك".

وأضافت الصحيفة :" ليفربول تمكن من الحفاظ على نظافة شباكه للمباراة رقم 19 هذا الموسم، مضيفة بأنه للمرة الأولى منذ عام 2006، ينجح الريدز في خوض 5 مباريات متتالية دون أن يتلقوا أي هدف".

وتابعت الصحيفة:" مهاجمو ليفربول هم من يخذلون الفريق، بعدما أضاعوا أفضل فرص الليفر في ملعب جوديسون بارك، وفقد صلاح لمسته الذهبية في وقت غير مناسب بالنسبة لفريقه".