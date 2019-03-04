رياضة | بعثة الزمالك تعود إلى القاهرة بعد الفوز على بترو أتليتكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعثة الزمالك تعود إلى القاهرة بعد الفوز على بترو أتليتكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة قادمة من أنجولا بعد خوض مباراة بترو أتليتكو الأنجولي فى الجولة الرابعة لدور المجموعات بكأس الكونفيدرالية الإفريقية التى أقيمت أمس الأحد.

وقرر الجهاز الفنى للزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس المدير الفنى منح اللاعبين راحة من التدريبات لمده يومين.

ويستأنف الفريق تدريباته بعدغدا الأربعاء استعدادا لمواجهة جورماهيا الكيني فى الجولة الخامسة للكونفيدرالية.

كان الزمالك قد نجح في تحقيق الفوز على بترو أتليتكو بهدف مقابل لا شئ بتوقيع المغربي حميد أحداد ليرفع رصيده إلى 5 نقاط فى المجموعة قبل مباراتين على نهاية دور المجموعات.