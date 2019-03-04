رياضة | فقرة للتصويبات والعرضيات في مران مستبعدي الأهلي أمام بتروجت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فقرة للتصويبات والعرضيات في مران مستبعدي الأهلي أمام بتروجت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خصص سباستيان المدرب المساعد للفريق الاول لكرة القدم واليخاندرو مخطط الأحمال فقرة للكرات العرضية والتصويبات صباح اليوم الاثنين للاعبين الغائبين عن مباراة الفريق أمام بتروجت. وحرص سباستيان علي إيقاف الفقرة أكثر من مرة؛ لتوجيه لاعبي الأهلي وتصحيح بعض الأخطاء الفنية. وشهدت الفقرة مشاركة إسلام محارب وسعد سمير وصالح جمعة وأحمد حمودي وأحمد علاء ومحمد شريف وأحمد الشيخ ومحمود وحيد. ويستعد الأهلي لمواجهة بتروجت مساء اليوم الاثنين على استاد بتروسبورت في الجولة 26 من منافسات الدوري الممتاز.

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