انت الان تتابع تفاصيل خبر يوفنتوس يحسم "نظرياً" لقب الكالتشيو والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 4 مارس 2019 12:46 مساءً - اقترب نادي يوفنتوس خطوة جديدة من حسم لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم لصالحه؛ بفضل فوزه المثير على حساب منافسه المباشر نابولي بهدفين مقابل هدف، مساء الأحد، في قمة لقاءات الجولة السادسة والعشرين، التي جرت على ملعب "سان باولو".

بهذا الانتصار اقترب "البيانكونيري" من التتويج بلقب الكالتشيو للمرة الثامنة توالياً، والخامسة والثلاثين في تاريخه (رقمان قياسيان)؛ بعد أن أصبح الفارق بينه وبين نابولي أقرب مطارديه 16 نقطة.

وإلى تفاصيل اللقاء؛ تلقّى نابولي ضربة قاصمة بطرد حارسه أليكس ميريت في الدقيقة الـ25، ليستغل اليوفي ذلك بهدف أول عن طريق البوسني ميراليم بيانيتش من ركلة حرة مباشرة بعد ثلاث دقائق فقط.

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وأضاف الألماني ذو الأصول التركية، إيمري تشان، هدفاً ثانياً لفريق "السيدة العجوز"، قبل 6 دقائق من الذهاب إلى استراحة ما بين الشوطين.

واشتعلت المباراة في شوطها الثاني؛ إذ حصل بيانيتش على بطاقة صفراء ثانية، ليخرج مطروداً في الدقيقة الـ47، ليلعب الفريقان ما تبقى من دقائق بـ10 لاعبين في كل طرف.

وقلّص الجناح الإسباني خوزيه كاييخون الفارق في الدقيقة الـ61، وسنحت فرصة ذهبية لتعديل الكفة، لكن لورنزو إنسيني أهدر ركلة جزاء في الدقيقة الـ84 بعدما ارتطمت تسديدته بالقائم.

وفشل فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي في الإفلات من الهزيمة أمام رفاق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ليحصد يوفنتوس 3 نقاط ثمينة قربته أكثر من لقب "الأسكوديتو".