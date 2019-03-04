الانقسام يهين كبرياء ريال مدريد أمام برشلونة

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لا يمر ريال مدريد بأفضل أحواله الأيام الماضية، وذلك بعد تعرضه للهزيمة مرتين على ملعبه أمام غريمه برشلونة، الأمر الذي طرح التساؤلات بشأن المسئول عن تلك النكبة المدريدية

غادر برشلونة ملعب سانتياجو بيرنابيو بالانتصار الثاني في غضون 3 أيام على حساب ريال مدريد يوم السبت الماضي، حيث حقق البرسا يوم الأربعاء الماضي الفوز بثلاثية نظيفة في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، قبل أن يكرر انتصاره السبت بهدف نظيف، ولكن ضمن مباريات الدوري الإسباني هذه المرة، تاركًا الفريق الملكي في حالة من الإحباط الشديد، خاصة أن مستوى لاعبي الفريق لم يرق إلى المستوى المأمول وبخاصة النجوم الكبار، إلى جانب قرارات المدرب سانتياجو سولاري نفسه في المواجهة الأخيرة.

وابتعد توني كروس عن أفضل مستوياته في مبارتي برشلونة، وافتقد السرعة، الأمر الذي أثر بوضوح على أسلوب لعب الريال، ولم يركز كروس سوى في التوجه إلى مواقع التواصل الاجتماعي للرد على انتقادات المدرب السابق لريال مدريد بيرند شوستر، إلا أن سولاري أطلق تحذيرًا واضحًا لكروس، بالإشارة إلى تفكيره في الاعتماد على

وابتعد توني كروس عن أفضل مستوياته في مبارتي برشلونة، وافتقد السرعة، الأمر الذي أثر بوضوح على أسلوب لعب الريال، ولم يركز كروس سوى في التوجه إلى مواقع التواصل الاجتماعي للرد على انتقادات المدرب السابق لريال مدريد بيرند شوستر، إلا أن سولاري أطلق تحذيرًا واضحًا لكروس، بالإشارة إلى تفكيره في الاعتماد على اللاعبين الشباب في مركزه، وذلك بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية. أما الصفقة الأغلى في تاريخ ريال مدريد جاريث بيل، فيمر بالفترة الأسوأ له بين جدران قلعة البيرنابيو، فبعد أن شارك كبديل في مباراة الإياب بالكأس، قبل أن يتعرض إلى صافرات الاستهجان عند تغييره في مباراة الدوري. ومنذ رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الصيف الماضي إلى يوفنتوس، فشل بيل في أن يصبح نجم الفريق الأول، ويبدو أن المستوى الباهت الذي قدمه في مباراة يوم السبت الماضي، لن تلعب دورًا جيدًا في مستقبله مع الفريق. وبالنظر إلى المدرب سانتياجو سولاري، فيبدو من الصعب للغاية وجوده على رأس القيادة الفنية لريال مدريد الموسم المقبل، بعد العرض الباهت الذي قدمه ريال مدريد في مبارتي برشلونة، فعدم قدرة الريال معه على التفوق في المباراة الأهم في الموسم، يبدو أنها حسمت مستقبله بالفعل. Advertisements وبدوره وصل المهاجم الفرنسي كريم بنزيما إلى مبارتي الكلاسيكو في مستوى فني مميز، ولكنه مع ذلك لم يقدم أي شيء يذكر في مبارتي الكلاسيكو، فكل آمال الفريق التي وضعت عليه لتسجيل الأهداف، ضربت في مقتل أمام براعة حارس البرسا مارك أندريه تير شتيجن. وذكر سولاري اسم ماركوس لورينتي العديد من المرات خلال المؤتمر الصحفي، الأمر الذي يظهر إلى افتقاده الشديد له، فلم يقدم متوسط الميدان البرازيلي كاسيميرو عرضًا جيدًا في كلاسيكو الكأس، ومن ثم لم يتطور مستواه في المباراة التالية، وبات لزامًا على لوكا مودريتش القيام بأدوار دفاعية أكبر من التي اعتاد عليها، لتعويض انخفاض مستوى كاسيميرو الكبير في المستوى. وبدا واضحًا أن الثنائي داني سيبايوس ومارسيليو فقدا مكانيهما في التشكيل الأساسي لريال مدريد، لصالح كل من فيدي فالفيردي وسيرجي ريجيلون على الترتيب، حيث لم يشاركا في الكلاسيكو الأخير، أما ماريانو دياز، فخرج من قائمة المباراة بالكلية، واكتفى بمشاهدتها من المدرجات. ويبدو أن هناك حالة من الانقسام كبيرة في غرف خلع الملابس بريال مدريد بعد هزيمتي برشلونة، وأتت تلك الحالة من منح سولاري الفرص لجاريث بيل على عكس ما هو متوقع من السواد الأعظم من اللاعبين، خاصة أن هناك فجوة كبيرة بين النجم الويلزي وزملائه في الفريق الذي لا يتفهمون قرار وجوده في التشكيل الأساسي للفريق. قرر سولاري في الكلاسيكو الأخير الاعتماد على بيل على حساب كل من لوكاس فاسكيز وماركو أسينسيو، وعند إخراجه في الشوط الثاني تعرض لصافرات الاستهجان من قبل الجماهير، قبل أن يجلس على مقاعد البدلاء لدقائق معدودة إلى جانب مارسيلو، ويقرر التوجه إلى غرف خلع الملابس ومنها إلى منزله دون انتظار نهاية المباراة. بدا من الواضح أن قرارات سولاري لا تروق للاعبين، في ظل اعتماده على فينيسوس جونيور وسيرجيو ريجيلون، وعدم الاعتماد على مارسيلو وإيسكو وأسينسيو. وبدورها تتعامل الإدارة بهدوء وصبر كبير، معربة عن مواصلة دعمها للاعبين على أمل التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا مرة أخرى هذا الموسم، ولكن سيأتي القرار الحاسم قريبًا في حال اقتضى الأمر ذلك، فإذا ودع ريال مدريد المسابقة الأوروبية أمام أياكس يوم الثلاثاء المقبل، ستكون الإشارة واضحة بأن هناك حاجة ملحة إلى التغيير.

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