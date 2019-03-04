ثقة صلاح تهدد أحلام ليفربول في لقب البريميرليج

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تعرضت آمال ليفربول في التتويج بلقب البريميرليج إلى انتكاسة أمس الأحد، بالتعادل سلبيا أمام إيفرتون، في مباراة لم يظهر خلالها محمد صلاح بالمستوى المأمول

يبدو أن مستوى نجم المنتخب الوطني محمد صلاح، يمثل بعض القلق في أروقة ليفربول في الوقت الحالي، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، حيث أهدر فرصتين محققتين للتسجيل في مباراة إيفرتون التي انتهت أمس الأحد بالتعادل السلبي، وأشارت الصحيفة إلى معاناة صلاح من فقدان كبير في الثقة بالنفس وأظهر العديد من علامات التوتر، الأمر الذي يقلق عشاق الريدز في هذا الوقت الحاسم من الموسم، خاصة أنه سجل هدفا وحيدا في آخر 7 مباريات بجميع المسابقات، وتم استبداله في مباراة مانشستر يونايتد بسبب عرضه السيئ، وكان من السهل استبداله مبكرًا أيضًا في لقاء إيفرتون.

وسجل صلاح 17 هدفًا هذا الموسم في الدوري، وهو رقم جيد للغاية بكل تأكيد، ولكنه لم يصل إلى قمة مستواه كما فعل الموسم الماضي، عندما سجل 24 هدفًا في نفس تلك المرحلة، خاصة أن ليفربول بحاجة ماسة إلى تلك المستويات، في ظل منافسته الشديدة على التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الأول منذ عام 1990. وبات المدافعون يعرفون

وسجل صلاح 17 هدفًا هذا الموسم في الدوري، وهو رقم جيد للغاية بكل تأكيد، ولكنه لم يصل إلى قمة مستواه كما فعل الموسم الماضي، عندما سجل 24 هدفًا في نفس تلك المرحلة، خاصة أن ليفربول بحاجة ماسة إلى تلك المستويات، في ظل منافسته الشديدة على التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الأول منذ عام 1990. وبات المدافعون يعرفون جيدًا ماذا يريد صلاح فعله، وهو الدخول من الجناح إلى العمق كي يسدد بقدمه اليسرى، الأمر الذي أدى إلى غياب تأثير صلاح الواضح في المباريات الكبرى. ففي مبارتين في ديربي "ميرسيسايد" أمام إيفرتون، و8 لقاءات أمام الستة الكبار هذا الموسم، لم يسجل صلاح سوى هدف وحيد من ركلة جزاء في الفوز على أرسنال بنتيجة 5-1، وبات مستوى صلاح يبتعد كثيرًا في الوقت الحالي عن سيرجيو أجويرو والذي سجل 8 أهداف في آخر 7 مباريات برفقة مانشستر سيتي. وقال جيمي كاراجير، مدافع ليفربول السابق، والمحلل الحالي في شبكة "سكاي سبورتس" عن مستوى نجم المنتخب الوطني: "من النادر للغاية أن يمر صلاح بمسيرة سلبية بهذا الشكل، لا يوجد شك في أنه في الأسابيع الماضية، افتقدت لمسته وطريقة لعبه خارج منطقة الجزاء إلى الجودة المنتظرة منه". Advertisements وأضاف: "كان عليه أن يظهر بشكل أفضل ويقدم ما هو أكثر من ذلك، أتيحت فرص كثيرة لليفربول في الهجمات المرتدة، وظهرت مساحات كبيرة في خط دفاع إيفرتون، وكان من الضروري أن يظهر اللاعب الأفضل في الفريق، جودة أفضل من تلك التي قدمها، الأمر بسيط للغاية". ولكن لم يكن صلاح هو اللاعب الوحيد الذي عانى أمام إيفرتون، فليفربول لم يقدم مستوى جيدا كفريق، فبعد أن سجل ماني هدفًا مبكرًا في مباراة واتفورد منح ليفربول الأريحية الأسبوع الماضي، لم يسجل الريدز هدفًا مبكرًا أمام إيفرتون، الأمر الذي أصابهم بتوتر كبير في الأعصاب، وقدموا مستوى باهتا مرة أخرى، مماثلا لذلك الذي قدموه في التعادل السلبي مع مانشستر يونايتد. وتمكن إيفرتون من إيقاف ليفربول تمامًا، وسيطروا على المباراة بالسرعة التي أرادوها، ولم يسمح التوفيز لظهيري الريدز ألكساندر أرنولد وأندرو روبرتسون للتقدم، لم يجد ليفربول أي إجابة في الأوقات المناسبة، وافتقدوا الجودة في الثلث الأخير من الملعب. لم يقدم ليفربول المستوى الكافي للفوز بالمباراة، وكان أفضل لاعب لديهم هو المدافع الهولندي فيرجيل فان ديك، والذي حافظ على نظافة شباك ليفربول للمباراة الخامسة على التوالي. ويخشى ليفربول إهدار فرصة ثمينة للتتويج باللقب هذا الموسم، خاصة أنهم أتيحت لهم فرصة الابتعاد عن مانشستر سيتي بفارق 10 نقاك، في حال نجحوا في التغلب عليهم في شهر يناير الماضي، إلا أنهم تعرضوا للهزيمة وانخفض مستوى الريدز كثيرًا من بعدها. ومن المؤكد أن الضغوطات الموضوعة على ليفربول أكبر بكثير من السيتي، خاصة أن الليفر لم يتوج بلقب الدوري في عصر البريميرليج من قبل، أما الآن فبات مصير مانشستر سيتي بيده، نعم المنافسة مشتعلة ولم تنته، ولكن أصبح ليفربول هو المطارد وفقد صدارة مريحة كانت بيده، وسيواجه في المباراة المقبلة بيرنلي، في مواجهة قد تتسبب في اتساع الفارق في الصدارة إلى 4 نقاط.

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