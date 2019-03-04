كيف يتأهل الزمالك لربع نهائي الكونفدرالية؟

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اشتعلت المنافسة داخل المجموعة الرابعة بالكونفدرالية بعد فوز الزمالك على بترو أتليتكو ونصر حسين داي على جورماهيا حيث تمتلك كل فرق المجموعة فرصة في التأهل للدور التالي

٠٤ مارس ٢٠١٩ - ١٢:٠٣ ص

عاد الأمل من جديد وداعب جماهير الزمالك مرة أخرى تأهل فريقها إلى ربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية، بعد الفوز على بترو أتليتكو الأنجولي بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الأحد على استاد 11 نوفمبر، بالعاصمة الأنجولية لواندا ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بالبطولة. فوز الزمالك اليوم رفع رصيده إلى 5 نقاط يحتل بهم المركز الثالث في المجموعة خلف فريق نصر حسين داي الجزائري المتصدر برصيد 7 بعد فوزه على جورماهيا الكيني صاحب المركز الثاني برصيد 6 نقاط بهدف دون رد، بينما يحتل بترو أتليتكو الأنجولي المركز الأخير برصيد 4 نقاط.

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التأهل بأقدام لاعبي الزمالكالفوز الذي حققه الزمالك منح الفريق آمالاً عريضة وباتت هناك عدة سيناريوهات لتأهل أبناء ميت عقبة إلى الدور ربع النهائي في البطولة، السيناريو الأول منها يرتبط تماما بأقدام لاعبي القلعة البيضاء، لأنه في حالة فوز الزمالك في المباراتين القادمتين أمام جورماهيا الكيني في الجولة الخامسة