كيف يتأهل الزمالك لربع نهائي الكونفدرالية؟

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اشتعلت المنافسة داخل المجموعة الرابعة بالكونفدرالية بعد فوز الزمالك على بترو أتليتكو ونصر حسين داي على جورماهيا حيث تمتلك كل فرق المجموعة فرصة في التأهل للدور التالي
٠٤ مارس ٢٠١٩ - ١٢:٠٣ ص
عاد الأمل من جديد وداعب جماهير الزمالك مرة أخرى تأهل فريقها إلى ربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية، بعد الفوز على بترو أتليتكو الأنجولي بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الأحد على استاد 11 نوفمبر، بالعاصمة الأنجولية لواندا ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بالبطولة. فوز الزمالك اليوم رفع رصيده إلى 5 نقاط يحتل بهم المركز الثالث في المجموعة خلف فريق نصر حسين داي الجزائري المتصدر برصيد 7 بعد فوزه على جورماهيا الكيني صاحب المركز الثاني برصيد 6 نقاط بهدف دون رد، بينما يحتل بترو أتليتكو الأنجولي المركز الأخير برصيد 4 نقاط.
التأهل بأقدام لاعبي الزمالكالفوز الذي حققه الزمالك منح الفريق آمالاً عريضة وباتت هناك عدة سيناريوهات لتأهل أبناء ميت عقبة إلى الدور ربع النهائي في البطولة، السيناريو الأول منها يرتبط تماما بأقدام لاعبي القلعة البيضاء، لأنه في حالة فوز الزمالك في المباراتين القادمتين أمام جورماهيا الكيني في الجولة الخامسة
الفوز الذي حققه الزمالك منح الفريق آمالاً عريضة وباتت هناك عدة سيناريوهات لتأهل أبناء ميت عقبة إلى الدور ربع النهائي في البطولة، السيناريو الأول منها يرتبط تماما بأقدام لاعبي القلعة البيضاء، لأنه في حالة فوز الزمالك في المباراتين القادمتين أمام جورماهيا الكيني في الجولة الخامسة المقرر إقامتها يوم 10 مارس الجاري وأمام نصر حسين داي في الجولة الأخيرة والمقرر لها 17 مارس، من أجل حسم التأهل مباشرة للدور ربع النهائي دون النظر لنتائج الفرق الأخرى في المجموعة، حيث سيرفع الزمالك رصيده إلى 11 نقطة.التأهل بهدايا المنافسين
هناك سيناريوهات أخرى لصعود الزمالك لكنها ستكون مرتبطة بأقدام الفرق الأخرى في المجموعة، لأنه في حالة فوز الزمالك في المباراة القادمة على جورماهيا الكيني سيرفع رصيده إلى 8 نقاط في الوقت الذي سيتوقف فيه رصيد الفريق الكيني عند 6 نقاط في المركز الثالث، وينتظر الفارس الأبيض نتيجة مباراة نصر حسين داي مع بترو أتليتكو في ذات الجولة، وفي حالة فوز الفريق الجزائري سيرتفع رصيده إلى 10 نقاط ويضمن التأهل قبل الجولة الأخيرة بينما يتجمد رصيد الفريق الأنجولي عند 4 نقاط يتذيل بهم المجموعة وتنتهي آماله في الصعود للدور التالي، وفي هذه الحالة يحتل الزمالك المركز الثاني في المجموعة ويحتاج إلى التعادل في الجولة الأخيرة لضمان الصعود دون النظر إلى نتيجة المباراة الأخرى بين جورماهيا وبترو أتليتكو.
وفي حالة خسارة الزمالك أمام نصر حسين داي في الجولة الأخيرة يتوقف رصيده عند 8 نقاط وينتظر نتيجة لقاء بترو أتليتكو وجورماهيا وفي حالة خسارة الأخير أو تعادله مع بترو اتلتيكو يتأهل الزمالك، لانه سيتفوق بفارق النقاط، بينما في حالة فوز جورماهيا على بترو اتليتكو سيودع الزمالك البطولة لأن الفريق الكيني سيرتفع رصيده إلى 9 نقاط.
واذا فاز الزمالك على جورماهيا وخسر حسين داي الجولة القادمة أمام بترو أتليتكو سيرتفع رصيد الأخير إلى 7 نقاط بالتساوي مع نصر حسين ويتصدر الزمالك المجموعة برصيد 8 نقاط ويتذيل جورماهيا المجموعة برصيد 6 نقاط وهنا سيكون الزمالك مطالب بتحقيق التعادل أمام الفريق الجزائري في الجولة الأخيرة ليرفع رصيده إلى 9 نقاط ويتأهل للدور التالي بصرف النظر عن نتيجة المباراة الأخرى في المجموعة بين بترو اتليتكو وجورماهيا الكيني، بينما في حالة خسارة الزمالك أمام نصر حسين داي في الجولة الأخيرة يرتفع رصيد الفريق الجزائري إلى 10 نقاط ويتجمد رصيد الزمالك عند 8 نقاط، وهنا سينتظر نتيجة المباراة الأخرى لأنه في حالة تعادل جورماهيا مع بترو أتليتكو يرتفع رصيد الأخير إلى 8 نقاط ويتساوى مع الزمالك ويتم النظر للمواجهات المباشرة بين الفريقين لحسم التأهل وهو ما يصب في مصلحة الزمالك الذي تعادل مع أتلتيكو في القاهرة وفاز عليه في أنجولا.
في حالة خسارة الزمالك أمام جورماهيا الكيني وفوز بترو أتليتكو على نصر حسين داي في الجولة القادمة سيتوقف رصيد الزمالك عند 5 نقاط ويرتفع رصيد جورماهيا إلى 9 نقاط ويرتفع رصيد الفريق الأنجولي إلى 7 نقاط بالتساوي مع نصر حسين داي وفي هذه الحالة سيكون الزمالك مطالب بالفوز على الفريق الجزائري في الجولة الأخيرة وينتظر نتيجة المباراة الأخرى بين جورماهيا وبترو اتليتكو لأنه في حالة تعادل الفريقين أو فوز جورماهيا سيتأهل أبناء ميت عقبة إلى الدور التالي لكن أي نتيجة أخرى تطيح به خارج البطولة.
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