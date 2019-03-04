انت الان تتابع رسميا.. الرجاء يهدد بالانسحاب من الكونفيدرالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٠٤ مارس ٢٠١٩ - ١١:١٣ ص

أرسل نادي الرجاء المغربي، بيانًا رسميا، صباح اليوم الإثنين، إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) يخطره فيه بدراسة الانسحاب من بطولة الكونفيدرالية، بسبب ما وصفه بالمجزرة التحكيمية التي تعرض لها أمام نهضة البركان بالجولة الرابعة من دور المجموعات، وفتح تحقيق بخصوص هذه المهزلة -على حد وصف النادي المغربي-، وجاء ذلك بعد تعادل الرجاء المغربي أمام مواطنه نهضة البركان سلبيا في مباراة شهدت جدلًا تحكيميا بعدم احتساب ركلة جزاء للرجاء، وإلغاء هدف في الدقيقة 92.

وكتب النادي في بيانه: «على أثر المجزرة التحكيمية التي تعرض لها نادي الرجاء الرياضي خلال الجولة الرابعة من كأس الاتحاد الإفريقي في مواجهة نادي النهضة البركانية يوم الأحد 3 مارس، عقد المكتب الإداري للنادي مباشرة بعد نهاية اللقاء اجتماعا طارئا بمقر النادي.. أرسل رسالة استنكارية من طرف النادي لرئيس