شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ رئيسًا فخريًا لنادي الوحدة السعودي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب أعلن نادي الوحدة السعودي منح تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، منصب الرئيس الفخري للنادي.

ونشر الوحدة عبر حسابه بموقع تويتر، صورة رئيس مالك نادي بيراميدز المصري، وكتب عليها: «تركي آل الشيخ رئيساً فخرياً لنادي الوحدة ورئيس هيئة أعضاء الشرف».

ويتولى المدرب المصري أحمد حسام ميدو، قيادة فريق الوحدة السعودي، وحقق نتائج طيبة خلال الفترة الماضية، إذ يحتل الفريق حاليًا المركز السادس في مسابقة الدوري بـ35 نقطة.

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